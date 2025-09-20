Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde verme tasarruf suçlarından tutuklanan Ahmed Abdulaal dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 17 Eylül 2025 tarihinde Güzelyurt'ta meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde tasarrufu suçu ile ilgili mahkemeden temin edilen arama ile 18 Eylül 2025 tarihinde 1:50-12:30 saatleri arasında isminin baş harfleri S.S. ile, Ahmed Abdulaal'in Lefkoşa’da birlikte kaldıkları ikametgahta Güzelyurt Adli Şube ekipleri tarafından yapılan aramada balkonda 15 adet küçük naylon poşet parçalarına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve konu ikametgahta bulunan S.S.’ye ait yatak odasında bulunan çalışma masası üzerinde gri renk kraşer ve içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak aldığını söyledi. Polis,

Polis, Ahmed Abdulaal’ın suçüstü tutuklandığını, S.S.’nin ise arandığını kaydetti.

Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.