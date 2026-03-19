Politis gazetesi “ANT1” kanalı adına “CYMAR Market Research” şirketi tarafından 6-14 Mart tarihleri arasında bin 11 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Habere göre anket neticesinde DİSİ yüzde 15; AKEL yüzde 14; ELAM yüzde 9; DİKO yüzde 8; ALMA yüzde 7; Doğrudan Demokrasi yüzde 6; Volt yüzde 3; EDEK yüzde 3; Ekologlar yüzde 1; DİPA yüzde 1; Aktif Vatandaşlar-Avcılar yüzde 1; diğerleri yüzde 1 oy alırken oy kullanmayacakların oranı yüzde 6, boş/geçersiz oy oranı ise yüzde 1 olarak aktarıldı.

İçeriği Görüntüle

Anket neticesinde vatandaşların endişeleri de sorulurken ankete katılanların yüzde 66’sı yolsuzluk; yüzde 57’si organize suç; yüzde 49’u ekonomi ve mülteci sorunu; yüzde 48’i küresel istikrarsızlık; yüzde 47’si konut ve yüzde 45’i de Kıbrıs sorunu konusunda kaygılarını dile getirdi.