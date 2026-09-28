Sağlık Dernekleri Platformu (SDP), kamuoyuna yansıyan “ilaçta soğuk zincir ihlali” iddialarının ülkedeki sağlık yönetiminin vahametini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ederek, soğuk zinciri kırılarak teslim alındığı iddia edilen ilaçlar hakkında bilgi talep etti.

SDP dernekleri adına açıklama yapan, Dönem Sözcüsü Evrensel Hasta Hakları Derneği Basın ve Yayın Sorumlusu Belgin Demirel, önceki yıllarda yaşanan soğuk zincir ihlallerini dile getirerek, sistem altyapısının düzeltilmediğini ve sistemin bilinçli olarak denetlenmediğini savundu.

“Bu ihmaller serisi, artık bir koordinasyon sorunu olmaktan çıkmış, halk sağlığına karşı işlenen sistematik bir suça dönüşmüştür.” ifadelerini kullanan Demirel, iddialara göre Ercan Havalimanı'ndaki ilaçların transfer süreçlerinde gerekli koruma önlemlerinin alınmadığını, buz akülerinin eridiğini ve sıcaklık takip cihazlarının (data logger) bulunmadığını kaydetti.

İhale koşullarına ve şartnamelere göre bu ilaçların, üretimden depoya kadar kesintisiz bir biçimde 2-8 derece arasında taşınmasını garanti etmek, yüklenici firmanın mutlak yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Demirel, iddialara açıklık getirilmesi, geçmişte yaşanan ihmaller dahil şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yapılması ve halk sağlığını riske atan aracı firmaya karşı hukuki süreç başlatılması taleplerinde bulundu.

Demirel, “Soğuk zinciri kırılmış bir ilaç, ilaç değil zehirdir ya da etkisizdir. Hastalarımıza bu ilaçları reva görmek, evrensel hasta haklarının ve en temel insan hakkı olan yaşam hakkının açık bir ihlalidir.” dedi.

Açıklamayı destekleyen dernekler:

“Alzheimer Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Kemal Saraçoğlu Vakfı, Kıbrıs Türk MS Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Thalassemia Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği.”