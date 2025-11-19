Uzun bira aradan sonra “Sazlıköy’lüler” “Livadya” “özel gecede’ bir araya geldi. KKTC’de çeşitli yerleşim bölgelerinde yaşayan çok sayıda Sazlıköy’lüler “Livadya” özel geceye yoğun ilgi gösterilmesi memnunluk yarattı. Hüseyin Hadımcı’nın organize ettiği ve oldukça yoğun katılım ile Monobadi Tepe Restoran’da gerçekleştirilen “Sazlıköy’lüler” “Livadya” gecesinde Doğan Döşemeci’nin buzikisiyle çaldığı etkileyici müzik parçaları set ettiği gecede muhteşem bir performansıyla gece boyunca katılımcıları mest etti.

Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen “Sazlıköy’lüler” “Livadya” gecesine bir yenisi daha eklenerek bu yıl gerçekleştirilen özel geceye çok yoğun ilgi gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı. Sazlıköy’lülerin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri özel geceye köylülerin dışında ülkemizde birçok farklı yerleşim yerlerinde yaşayan Sazlıköy’lüler, İngiltere’den, Avusturalya’dan gelen “Sazlıköy’lüler” de katıldı. Gece boyunca uzun bira ardan sonra köylüler bir araya gelmenin mutluluğu yaşanırken, keyifli hoş sohbetlerin yanında, gönüllerince eğlenerek, hasret gidermenin mutluluğu yaşandı.

YENİDEN BİRLİKTE OLMAK HEDEFLENİYOR

Bir araya gelen Sazlıköy’lüler hem memleket hasretini dindiren hem de dostluğun sıcaklığını yeniden hissettiren çok özel bir akşamda bir araya gelindi. Bir sofrada yeniden buluşmak, aynı havayı soluyup aynı neşeyi paylaşmak katılımcılar için anlamlı bir hatıra olunurken, bu tür birlikteliklerin devam etmesi dileğinde bulunuldu. Bu güzel buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan, emeğiyle, samimiyetiyle ve içtenliğiyle organizasyonu üstlenen Hüseyin Hadımcı’ya tüm Sazlıköy’lüler olarak gönülden teşekkür edildi.

DOĞUM GÜNLERİ KUTLANDI

Ayrıca gecede doğum günleri olan Ömer Özboltaşlı, Ferdiye Gündeğer, minik Arzu Doğan, minikler Meyra - Zeyna Yekta kardeşlerin doğum günleri de pasta kesilerek kutlandı. “Sazlıköy’lüler” “Livadya” “özel gece” çok güzel bir organizasyon sonunda gece mutlu bir şekilde tamamlandı.