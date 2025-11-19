Fileleftheros’un haberine göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis gazetecileri bilgilendirme toplantısında, Fidan’ın Gymnich’e davet edilmesi konusunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Almanya Başbakanı Şansölye Friedrich Merz’le Berlin’deki görüşmesi sırasında ele alındığını hatırlattı.

Merz’in Rum yönetiminin böyle bir hareketini destekler göründüğü ve Fidan’ın, AB’nin bir organizasyonu söz konusu olduğundan, Rum yönetiminin davetini reddetmesine bir neden olmadığı kanaatinde olduğu kaydedilen haberde, Almanya’nın ve şahsen Merz’in, Türkiye ile AB arasındaki iyi ilişkilerin yeniden canlandığını görmek istediği belirtildi.

Letimbiotis, Türkiye’nin Avrupa sürecinde önceliklediği bazı konular olduğunu ve “ilerleme olması için Rum yönetimiyle ilgili mukabil eylem ve inisiyatifler alması gerektiğini” iddia etti.

Merz’in, Rum yönetiminin Türkiye’nin Avrupa sürecine yönelik yaklaşımında bir katma değer gördüğüne de işaret eden Letimbiotis, “özellikle Johannes Hahn’ın AB’nin siyasi temsilcisi atanmasından sonra AB’nin sunduğu bu araçları değerlendirebilmenin anahtarının Türkiye’nin elinde olduğunu” da savundu.

Letimbiotis, Almanya’nın nasıl bir rol oynayabileceğine değinmekten kaçındı ancak Almanya ve Türkiye arasında devam eden ikili ilişkileri hatırlatarak, Almanya’nın “TC-AB ve Kıbrıs sorununa tabi bu parametrelerin aktifleştirilmesi aracılığıyla katkıda bulunabileceğini” söyledi.

Haberde, Rum yönetiminin Türk iş adamlarına vize serbestisi karşılığında bir Türk limanının Rum bandıralı gemilere açılmasının tartışmaya açılmasını önerdiği ve bunu “karşılıklı çıkar hareketi” olarak nitelediği kaydedildi.

Letimbiotis “biz AB’ye yakın, Avrupa müktesebatına, ilke ve değerlerine olabildiğince uyumlu bir Türkiye istiyoruz. Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrının bu ilke ve değerlerden ayrı bir başlık olarak görülmesi söz konusu değildir.” ifadesini kullandı.

Haravgi haberi “Letimbiotis: Türkiye Kıbrıs Sorununu Türkiye-Avrupa İlişkilerine Bağlasın” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Rum sözcü “Türkiye’nin Avrupa süreci ve Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi arasında sıkı bir bağ olduğunu” iddia ederek “AB’nin kendisine sunduğu fırsatları değerlendirme anahtarı Türkiye’nin elindedir.” dediğini aktardı.

Avrupa Konseyi’nin Nisan 2024 kararlarında “açık ve geri dönüşü olmayan şekilde Türkiye-Avrupa ilişkilerini Kıbrıs sorununda muadil ilerlemeye bağlamakta olduğunu” da öne süren Letimbiotis, Merz’in de bu yaklaşımı “karşılıklı çıkar” olarak görüp selamladığını söyledi.