Hür İşçi Sendikaları Federasyonu, “maliye politikaları ve son dönemde yapılan zamlara tepki göstermek gerekçesiyle” dün Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yaptı.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Maliye’nin icraatlarını ve söylemlerini eleştirdi.

Akaryakıt zammının insanların gıdaya ulaşımını "imkansız hale getireceğini" savunan Serdaroğlu, alım gücünün düştüğünü söyledi.

Savaş olan ülkelerde özellikle temel gıda ürünlerinde indirime gidildiğini dile getiren Serdaroğlu, ülkede ise savaş bahane edilerek bu durumun "fırsata çevrildiğini ve yanlış yönetim nedeniyle de faturanın emekçiye ödettirilmeye çalışıldığını" öne sürdü.

“Emekçiler olarak bedeli çok ağır bir şekilde yıllardır ödüyoruz.” diyen Serdaroğlu, devletin vermesi gereken hizmetler ile üstlenmesi gereken yükümlülüklerin emekçilerden talep edildiğini savundu.

Serdaroğlu, “Yarın da bu şekilde devam edecekseniz, halk da burada olacak. Sizi uyarıyoruz.” dedi.

Ülkede birilerinin sözde teşvik adı altında “sıfır vergi” ödediğini savunan Serdaroğlu, emekçilerin maaşları ve alın teriyle ultra zenginlerden daha fazla vergi vermesinin adaletli bir düzen olmadığını söyledi.

Eşel Mobil Sistemi’nin kaldırılmasının düşünüldüğü” yönünde duyum aldıklarını söyleyen Serdaroğlu, temmuz ayında zamlar olacağını; ancak bu zamların karşılığının asgari ücretliler ve emekçilerin maaşlarına yansımayacağını savundu.

Serdaroğlu, “Hükümetin lastiği patlamıştır” diyerek eleştirilerde bulundu, bu şekilde yola devam edilmesinin artık mümkün olmadığını ileri sürdü.