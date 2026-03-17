Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 28 Şubat itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 38 bin 314 TL, yoksulluk sınırını ise 206 bin 656 TL olarak hesapladı.

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada hesaplamanın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu’nun gönderdiği fiyat ortalamalarına dayanarak yapıldığını belirtti.

Bengihan, “Sendikamızın yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcaması tutarı günlük 328,70 TL, aylık 9 bin 861 TL; yetişkin bir erkek için günlük 344,55 TL, aylık 10 bin 336,50 TL; 15-19 yaş arası bir çocuk için günlük 364,46 TL, aylık 10 bin 933,80 TL ve 4-6 yaş arası bir çocuk için günlük 239,42 TL, aylık 7 bin 182,60 TL’dir.” ifadelerini kullandı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık temel gıda harcamasının, yani açlık sınırının 38 bin 314 TL olduğunu belirten Bengihan, İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkede Şubat 2026 ayında yüzde 2,76 enflasyon gerçekleştiğini, iki aylık (Ocak-Şubat) toplam hayat pahalılığı oranının ise yüzde 4,79 olduğunu kaydetti.

Bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 temel yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepetinin güncelliğini yitirdiğini belirten Bengihan, açıklanan oranların gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını söyledi.

Bengihan, “Bununla birlikte halkımız, Anayasal bir hak olan ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamadığından özel sağlık ve eğitim kurumlarından hizmet almak zorunda kalmaktadır. Konut kirası, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerindeki artışlarla birlikte çağdaş bir yaşam için gerekli olan kültür, dinlenme ve eğlence harcamaları da dikkate alındığında yoksulluk sınırı 206 bin 656 TL’ye ulaşmıştır. Dahası, Şubat ayı yoksulluk sınırı hesaplaması, hükümetin akaryakıta yaptığı zamlardan önceki koşulları yansıtmaktadır.” dedi.

Akaryakıta yapılan zamlara da değinen Bengihan, “Hükümet, kendi menfaatine aldığı politik kararlarla ülkemizde yoksulluğun gün geçtikçe daha da derinleşmesine ve çağdaş yaşam standartlarına ulaşmanın daha da imkânsız hale gelmesine yol açmıştır. Bugünün koşullarında iki çocuklu bir ailenin insanca geçinebilmesi için aylık 206 bin 656 TL’ye ihtiyaç duyması, asgari ücretli hanelerin hükümet tarafından yoksulluğa terk edildiğini göstermektedir.” ifadelerini kullandı.