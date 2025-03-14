UBP Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta dönüşüm yapmaya kararlı olduğuna dikkat çekerek dönüşüm için bütün paydaşların istekli olması ve gereken adımları atması gerektiğine işaret etti.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çeşitli hastaneleri ziyaret eden ve hekimlerle sağlık çalışanlarını kutlayan UBP Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz, kaliteli ve erişilebilir olmasının bir devlet sorumluluğu olduğunu söyledi. Savaşan, “Hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının haklarını koruyacak, çağdaş bir sağlık sistemine ihtiyacımız var” dedi. Özellikle hastaların doktor ve hastane seçme hakkının garanti altına alınması gerektiğini belirten Savaşan, bu adımın hasta memnuniyetini artıracağını ve sağlık hizmetlerinde verimliliği yükselteceğini ifade etti.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Önceliğimiz olacak…

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının sadece bireysel sağlığı değil, toplumsal refahı ve devletin sağlık harcamalarını da olumlu yönde etkileyeceğini belirten Savaşan, hastalıkları tedavi etmek kadar, insanların hasta olmasını önlemenin de önemli olduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılında koruyucu sağlık hizmetlerini artırarak gereksiz sağlık harcamalarının azaltılması ve iş gücü kayıplarını önlenmesi yönündeki çalışmalara hız vereceğini söyledi.

Genel Sağlık Sigortası Çalışmaları Sürüyor…

Devletin, kamu ve özel sektörde sunulan tüm sağlık hizmetlerinden sorumlu olduğunu hatırlatan Savaşan, ilgili bakanlıkların Genel Sağlık Sigortası çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, hükümetin vatandaşların daha etkin ve eşit bir sağlık sistemine erişebilmesini hedeflediğinin altını çizdi. “Bugünü değil, geleceği planlayarak adım atmalıyız. Sağlık sistemini yenilemek, toplumumuza karşı en büyük görevlerimizden biridir. Bu amaca uygun olarak çalışıyoruz” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ü minnetle yad ediyoruz…

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Toplumsal Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük’ü minnetle anan Ahmet Savaşan, görevleri başında hayatını kaybeden hekimleri ve sağlık çalışanlarını da rahmetle yad etti. Tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Dr. Ahmet Savaşan, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının fedakâr çalışmalarının toplum için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.