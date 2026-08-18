Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) hükümete yönelik eleştirilerine cevap vererek, “Halkımız kimin slogan ürettiğini, kimin sorumluluk alarak hizmet verdiğini çok iyi biliyor.” dedi.

Savaşan, yazılı açıklamasında, “Bu iktidar gibisinin görülmediği” yönündeki ifadelere tepki göstererek, “Evet… Böyle bir iktidar daha önce görülmedi. Bu kadar icraatı ve başarıyı dört yıla sığdırmak her iktidara nasip olmaz.” ifadelerini kullandı; CTP’nin iktidarda bulunduğu dönemleri hatırlaması gerektiğini söyledi.

- Su temin projesine ilişkin CTP’ye eleştiri

Türkiye’den KKTC’ye su temin projesiyle ilgili geçmişte yaşanan tartışmalara da değinen Savaşan, projenin CTP tarafından uzun süre siyasi tartışma konusu yapıldığını, CTP Parti Meclisi’nin suyun yönetimine ilişkin anlaşma metnine karşı çıkarken, Kalyoncu’nun ise aynı anlaşmayı imzaladığını savundu.

“Halkımız, CTP’nin kendi içinde yaşadığı bu çelişki nedeniyle suyun yönetimi ve dağıtımında kaybedilen zamanı unutmadı.” ifadelerini kullanan Savaşan, şöyle devam etti:

“CTP’nin iktidar sicilinde geciken ve eksik ödenen maaşlar, hükümeti bırakıp kaçmalar, kısa ömürlü koalisyonlar ve Türkiye’den gelen suyu dahi siyasi krize dönüştüren bir yönetim anlayışı vardır. Bu gerçekler ortadayken ‘bu iktidar gibisi görülmedi’ demek siyasi unutkanlıktır. Halkımız kimin slogan ürettiğini, kimin sorumluluk alarak hizmet verdiğini çok iyi biliyor.”