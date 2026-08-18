Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği (KTNÜB) Başkanı Ali Alioğlu, Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd.'e (Cypfruvex) verilen ürünün ödenmesiyle ilgili henüz ortada bir tarih olmadığını belirterek; "Ödemeler ile ilgili çok geç kalınmıştır. Ödemelerin ivedi olarak bir plan ve program dahilinde üreticiye yapılması elzemdir." dedi.

Ü rün bedellerinin ödenmemesinin Devletin üreticiyi "asla mağdur etmeyeceği" yönündeki söylemini tartışır hale getirdiğini kaydeden Alioğlu, Maliye Bakanlığı'nın narenciye bedellerinin ödenmesi için borçlanmaya gitmesini istedi.

Ali Alioğlu yaptığı yazılı açıklamada, dün Cypfruvex yönetimiyle hasat edilen bedeli yaklaşık 700 milyon TL olan, 74 bin ton narenciye ürününün karşılığının ödenmesi konusunu görüştükleri bir toplantı yaptıklarını kaydetti ancak ödeme ile ilgili herhangi bir tarih ve cevap alamadıklarını kaydetti.

Özellikle elektrik, su, kimyevi gübre, ürün koruma ürünleri, amortisman ve işçilik fiyatlarının sürekli artması, söz konusu girdilerin ödemelerinin peşin olması, ürün bedelinin zamanında ödenmemesinin üreticiyi dar boğaza soktuğunu, üretimden kopma noktasına getirdiğini ifade eden Alioğlu, "Ödemeler ile ilgili çok geç kalınmıştır. Ödemelerin ivedi olarak bir plan ve program dahilinde üreticiye yapılması elzemdir." dedi.

Ürün bedellerinin ödenmemesinin Devletin üreticiyi "asla mağdur etmeyeceği" söylemini tartışır hale getirdiğini kaydeden Alioğlu, beklentilerinin Maliye Bakanı'nın narenciye bedellerinin ödenmesi için borçlanmaya gitmesi olduğunu kaydetti.

Alioğlu, "Aksi takdirde bu ülkede, tarım üretimini desteklemeyen bir noktaya geliriz. Ancak bizim önceliğimiz, ürünlerimizin gerçek değerinden satılması ve üreticilerimizin alacaklarının biran önce ödenmesi yönündedir" dedi.

-Ödeme yapılmaması halinde...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının ivedi bir şekilde çözüm üretilmesi için bir araya gelmesi gerektiğini de belirten Alioğlu, "En geç 10-15 gün içerisinde üreticiye ürün ödemesi yapılmaması halinde, hazırlamış olduğumuz yol haritasındaki maddeleri tek tek uygulamaya koyacağız" vurgusu yaptı.