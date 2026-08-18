Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, 2026–2027 YKS sonuçlarının ardından, bu yıl KKTC üniversitelerine ayrılan; 18 bin 13 kontenjana, 11 bin 555 öğrencinin yerleştiğine işaret ederek, bunun yükseköğretim alanında üzerinde çalışılması gereken önemli bir tabloyu ortaya koyduğunu söyledi.

Akpnınar, yeni dönemde eğitim kalitesinin, uluslararası akreditasyonların, öğrenci memnuniyetinin, kampüs yaşamının, barınma ve ulaşım olanaklarının, mezunların istihdam gücünün ve KKTC üniversitelerinin uluslararası rekabet kapasitesinin birlikte yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Yükseköğretimin ülke ekonomisi, uluslararası tanınırlığı, bilimsel üretim, kültürel etkileşim ve geleceği açısından önemli stratejik alanlarından biri olduğunu vurgulayan Akpnınar, “Önümüzdeki dönemi KKTC yükseköğretimi açısından yeni bir gelişim ve atılım dönemine dönüştürmek zorundayız.” dedi.

-“Ülkemizi tercih eden her bir genç artık bizim evladımızdır”

Akpınar, KKTC üniversitelerini tercih eden gençleri kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nden ve dünyanın farklı coğrafyalarından eğitim almak üzere KKTC’ye gelecek gençlere “Şimdiden hoş geldiniz, evinize hoş geldiniz” dedi. “Ülkemizi tercih eden her bir genç artık bizim evladımızdır” diyen Akpınar, “Onların başarısı bizim başarımız, onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur.” dedi.

Yeni kayıt dönemiyle üniversiteleri yoğun bir çalışma dönemi beklediğini belirten Akpınar, üniversitelerin akademik ve idari kadroları ile öğrenci hizmetleri birimlerine başarılar diledi.

Akpınar, KKTC’nin yükseköğretimde onlarca yıllık bilgi birikimi, akademik altyapısı ve uluslararası deneyimiyle çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Akpınar, bu potansiyelin harekete geçirilmesi için üniversiteler, devlet ve yükseköğretim paydaşlarının ortak bir vizyon içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Rekabet ederken birlikte büyümeyi, farklılıklarımızı korurken ortak hedefler etrafında birleşmeyi başarabiliriz” dedi.

Yükseköğretimin, ülke ekonomisi, uluslararası tanınırlığı, bilimsel üretimi, kültürel etkileşimi ve geleceği açısından önemli stratejik alanlarından biri olduğunu belirten Akpınar, “Bu nedenle önümüzdeki dönemi KKTC yükseköğretimi açısından yeni bir gelişim ve atılım dönemine dönüştürmek zorundayız.” dedi.

Açıklamasında, beş yıllık koalisyon hükümeti süresince, DP olarak yükseköğretim alanının vizyon ve stratejik gelişim hedeflerinin ne olması gerektiğini defalarca ortaya koyduklarını, Yükseköğretim Değişiklik Yasası’nı hazırladıklarını belirten Akpınar, “Ancak ne yazık ki iktidar ortağımız ve Milli Eğitim Bakanlığı bu süreci doğru kullanamadı. Esasen yükseköğretim alanının gelişiminde beş yıl boşu boşuna harcandı! Burada bir başarı var ise o başarı sadece üniversitelerimizin başarısıdır. “ dedi.