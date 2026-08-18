Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okullarda şiddet ve akran zorbalığının arttığını, bunun eğitim sistemi açısından ciddi bir alarm olduğunu belirterek “Şiddeti yalnızca bir disiplin sorunu olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Çözüm; eğitim sistemini güçlendirmektir” dedi.

Maviş yazılı açıklamasında, okullardaki rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin yetersizliğine dikkat çekerek; şiddetin, yalnızca çocuklara, ailelere veya öğretmenlere yüklenerek, çözülemeyeceğini kaydetti.

"Sorun yapısaldır ve çözüm de kamusal sorumluluk gerektirir” diyen Maviş, bu mücadelenin en önemli ayaklarından birinin, okullardaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi olduğuna dikkat çekti.

-"Yaklaşık 850 öğrenciye bir rehber öğretmen..."

Maviş, bugün İlköğretim Dairesi’ne bağlı 110 okulda, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanan sadece 26 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeninin görev yaptığını ifade ederek, yaklaşık 850 öğrenciye bir rehber öğretmen düştüğünü kaydetti.

Bu oranın Avrupa, OECD, Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki oranların çok gerisinde olduğunu belirten Maviş, bu yöndeki ihtiyaç ve açık ortadayken yeni dönemde neden sadece bir öğretmen için münhal açıldığını sordu.

Eğitimin yükünü taşımanın, okulların gerçek ihtiyaçlarını karşılamakla mümkün olacağına vurgu yapan Maviş, öğretmenin itibarsızlaştırılmasını eleştirdi, okullardaki şiddetin nedenlerinin çok boyutlu olduğuna dikkat çekti.

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin yetersizliği, okul güvenliği ve altyapı sorunları, sosyo-ekonomik eşitsizlikler, sınav odaklı eğitim sistemi ve okul-aile iş birliğindeki eksikliklerin sorunun önemli parçaları olarak değerlendiren Maviş, şöyle devam etti:

-"Şiddeti yalnızca bir disiplin sorunu olarak görmek büyük bir yanılgıdır"

"Bu nedenle şiddeti yalnızca bir disiplin sorunu olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Çözüm çocukları eğitim sistemini güçlendirmektir. Okullarda yeterli sayıda PDR öğretmeni istihdam edilmeli, sürekli psikososyal destek mekanizmaları kurulmalı, güvenli ve sağlıklı öğrenme ortamları oluşturulmalı ve çocuk merkezli eğitim politikaları hayata geçirilmelidir.

Aynı zamanda okul-aile sözleşmesinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur.

Okullarda şiddeti önlemek mümkündür. Bunun için bilimsel verilere, sorumluluk alan eğitim politikalarına ihtiyaç vardır. Bugün alınmayan her önlem, yarın daha ağır sonuçlarla karşımıza çıkacaktır.”