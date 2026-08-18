İskele’de, dün, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından M.A.R.C.(E-34), K.C.C.E-38) ve J.D.C’nin (E-34) evinde ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldı.

Aramalarda, bir gram kokain ile dokuz gram hintkeneviri, içlerinde tütünle karışık hintkeneviri olan ucu yanık sarma sigara, 2 uyuşturucu hap ve öğütücü bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Şüpheli hareketleri ele verdi

İskele’de bir site içerisinde ise polis tarafından şüpheli olarak görülen G.I.U’nun (E-26) üzerinde ve akabinde evinde arama yapıldı. Aramalarda, zanlının tasarrufunda 42 gram hintkeneviri ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü bulundu. G.I.U tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.