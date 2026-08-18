BBC, Kuzey Kıbrıs’taki kliniklerde tüp bebek tedavisiyle en az 30 çocuğun yanlış sperm veya yumurta donörleri kullanılarak dünyaya geldiğini duyurdu.

Etkilenen çocukların çoğunun İngiliz vatandaşı olduğu belirtilirken, tüm vakalarda ebeveynlerin seçtikleri donörleri almadıklarından şüphelendikleri aktarıldı.

Ebeveynler, anonim donörleri tıbbi geçmiş, görünüş, kişilik, eğitim ve hobiler gibi kriterlere göre dikkatle seçtiklerini; ancak talep ettikleri sperm ve yumurta donörlerinin tedavide kullanılmamış olabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Bildirilen vakaların yarısı, Doğuş IVF Centre’da gerçekleştirilen işlemlerden doğan çocuklarla ilgili. Haberde Dr. Firdevs Uğuz Tip, Dr. Şevket Alptürk ve hasta koordinatörü Julie Hodson’ın isimleri geçiyor. Ebeveynler, bu kişilerin kendilerini yanıltmış olabileceğinden şüpheleniyor.

BBC’nin yetkililere ulaşma çabası sonucunda yalnızca Firdevs Uğuz iddiaları reddetti; diğer isimler yanıt vermedi. BBC ayrıca, Doğuş IVF Centre’ın 2016’dan bu yana dünyanın en büyük sperm bankası Cryos International tarafından kara listeye alındığını hatırlattı.