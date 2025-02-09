Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında düzenlenen “Destinasyon Liderleri ile Pozitif Turizmin Yolu” oturumuna katılarak sağlık turizminin önemine dikkat çekti. 80 ülkeden 579 firma ve 666 VIP tur operatörünün yer aldığı fuarda konuşan Savaşan, KKTC’nin sağlık turizminde öne çıkan bir merkez olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

Pandemi Sonrası Sağlık Turizminin Önemi Arttı…

Savaşan, pandeminin turizm sektöründe köklü değişimlere neden olduğunu belirterek, sağlık, güvenlik ve hijyen konularının öncelikli hale geldiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 6,8’lik (on binde) ölüm oranı ile dünyanın pandemiyi en iyi yöneten ve halkının sağlığını korumayı başaran ender ülkelerden biri olmayı başardığına dikkat çeken Savaşan, bu başarının Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmindeki cazibesini de yükselttiğini söyledi.

KKTC’nin Sağlık Turizmindeki Gücü…

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) sağlık turizmi potansiyeline değinen Savaşan, stratejik konumu, iklimi yanı sıra gelişmiş turistik ve sağlık altyapısı ile ülkenin önemli bir destinasyon haline geldiğini belirtti. Savaşan Kuzey Kıbrıs’ın, 300 günden fazla güneş alan iklimi, doğal ve tarihi zenginlikleri, misafirperver halkıyla sağlık turistlerine hem sağlığı koruyup geliştirme, hem de sağlığı geri kazanma (tedavi) seçenekleri sunarken, eşsiz bir tatil yapma imkânı da verdiğini söyledi.

Sağlığı Koruma Ve Geliştirme Yanı Sıra, Sağlığı Geri Kazanma Hizmetleri Veriliyor…

Kuzey Kıbrıs’ta sağlığı koruma ve geliştirme kapsamında (Wellness ve Sağlıklı Yaşam) detoks ve sağlıklı beslenme programları, yoga ve meditasyon kampları, fitness ve stres yönetimi programlarının başarıyla uygulandığını belirten Savaşan, sağlığı geri kazanma noktasında ise (medikal) fizik tedavi, rehabilitasyon, üreme tıbbı (tüp bebek tedavileri), estetik cerrahi, diş, kardiyoloji, onkoloji gibi alanlarda yüksek kaliteli, uygun maliyetli ve bekleme sırası olmaksızın sağlık hizmetleri sunulduğunu anlattı.

Dijitalleşme ve Küresel Tanıtım Stratejileri…

Savaşan sağlık turizminin gelişmesinde dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin yapay zeka destekli yönlendirme sistemleri gibi teknolojik yenilikleri kullandığını ve ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine yönelik dijital reklam kampanyaları, sosyal medya ve influencer pazarlaması yaparak her geçen gün ülkeye gelen sağlık turisti sayısını arttırdığını söyledi.

Uluslararası Standartlar ve İş Birlikleri

KKTC’de sağlık turizminin uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesi için akreditasyon çalışmaları ve sağlık sigortası anlaşmaları yapıldığını, ulaşım destekleri sağlandığını ifade eden Savaşan, ayrıca üniversiteler ile turistik tesisler ile hastaneler arasındaki iş birliklerinin artırıldığını ve uzman personel yetiştirildiğini vurguladı.

KKTC’nin Hedefi Bölgesel Liderlik Arasın Girmek…

Konuşmasının sonunda KKTC’nin sağlık turizminde bölgesel liderler arasına girme hedefi olduğunu belirten Savaşan, bu doğrultuda Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun desteği ile stratejik yatırımlara devam edildiğini ve devlet, özel sektör ile akademik çevrelerin iş birliğiyle sürdürülebilir stratejiler oluşturulduğunu ifade etti. Sağlık turizminin daha sistemli yönetilmesi için bir “Master Plan” çalışmasının sürdüğünü söyleyen Savaşan, KKTC’nin bu alanda uluslararası bir marka haline gelmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti.