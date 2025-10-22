Lefkoşa’da meydana gelen 'Kanunuz Uyuşturucu Madde (Kokain) İthal ve Tasarruf' suçlarından tutuklanan zanlı Lev Arutinıan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 17 Ekim 2025 tarihinde saat 09:15’te Haspolat-Taşkent Anayolu'nda gerçekleştirdiği operasyonda Güney Kıbrıs'ta sakin Lev Arutinıan'ın kullanımında bulunan aracın arandığını söyledi. Polis, yapılan aramada araçta satışa hazır 10 ayrı naylon pakette yaklaşık 120 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca zanlının uyuşturucuyu saklamak için kullandığı küçük bahçe küreğinin de bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucu alışverişini maddi kazanç elde etmek için yaptığına dair ifade vererek, suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının birçok kez güneyden uyuşturucu ithal ettiğini ve uyuşturucu alışverişi yaptığını söylediğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize, naylonların parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini söyledi. Birçok kamera görüntüsü incelediklerini, incelenecek başka kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, aranan şahıslar olduğunu dile getirdi. Polis, uyuşturucuyu alan kişilerin de tespitine yönelik çalışma yaptıklarını, zanlının cep telefonun inceleneceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.