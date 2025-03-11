Etkinlik, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın kabrinin bulunduğu alandan başlayacak ve katılımcılar, saat 07.15’te toplanarak, 07.30’da sorumlu rehber Erdoğan Işık eşliğinde 7 kilometrelik parkurda yürüyüşe çıkacak.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Köroğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, etkinliğe yoğun katılım beklediklerini belirterek, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın hatırasını yaşatmak ve doğayla iç içe bir etkinlik düzenlemek amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade etti. Köroğlu, tüm halkı etkinliğe davet etti.