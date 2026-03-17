Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, şap hastalığının Güney’den yayıldığının "açık olduğunu" gerekli tedbirlerin zamanında alınmadığını, bugün KKTC makamlarını suçlamaya yönelik açıklamaların bir sorumluluktan kaçma girişimi olduğunu ifade etti.

Çavuş, şap hastalığı konusunda Güney Kıbrıs makamlarının, KKTC makamlarını ve hayvancılarını suçlayan açıklamalarının manidar olduğunu belirtti.

Hastalığın önlenmesi amacıyla Mayıs 2025’ten itibaren tüm limanlarda gerekli tedbirlerin alınarak, uygulamaya konulduğunu vurgulayan Çavuş, buna rağmen ilk vakanın tespit edilmesinin ardından protokoller doğrultusunda gerekli tedbirlerin ve acil aşılama programının 48 saat içerisinde hayata geçirildiğini kaydetti.

Bakan Çavuş, hastalığın tespit edildiği andan itibaren hem Güney Kıbrıs’taki muhataplara hem de Avrupa Birliği yetkililerine gerekli bildirimlerin yapıldığını vurguladı.

Çavuş, hastalığın tespit edildiği günlerde Güney’den kaçak olarak getirilmeye çalışılırken 13 Aralık tarihinde Gazimağusa sınır bölgesinde tespit edilen dokuz başlık bir buzağı grubuna yapılan ilk tetkiklerde şap hastalığının pozitif çıktığını anımsattı.

Bu tespitin Güney Kıbrıs makamlarına bildirildiğini belirten Çavuş, Güney Kıbrıs yetkililerinin bu konuya herhangi bir tepki vermemesinin, hastalığın Güney’de zaten var olduğuna işaret ettiğini, dolayısıyla Kuzey’de görülen vakaların da Güney’den geldiğinin açık olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığının kuzeyden daha önce ortaya çıktığına dair bilgiler bulunduğunu da ifade eden Çavuş, ekonomik ve politik nedenlerle bu durumun gizlendiğini, hastalığın zamanında ciddiyetle ele alınmamasının bugün Güney’de daha ciddi sorunlara yol açtığını kaydetti.

Hastalığın teşhis edilmesinden yalnızca 48 saat sonra Türkiye Cumhuriyeti’nden ilk etapta 250 bin doz aşının, ardından Avrupa Birliği’nden de 500 bin doz aşının temin edildiğini belirten Çavuş, KKTC tarafından defalarca iş birliği teklif edilmesine rağmen Güney’de durumun "çıkmaza girmesi" üzerine Güney Kıbrıs makamlarının KKTC’den 60 bin doz aşı talep ettiğini ve bu talebin de iş birliği çerçevesinde karşılandığını kaydetti.