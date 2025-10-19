KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar 18.00’de kapandı, oy sayımına başlandı.

Seçmen listelerinde kayıtlı 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC’de, 6 ilçede 777 sandık kuruldu.

Bu sabah 08.00’de başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

- Seçim yayın yasakları 19.00’a kadar...

Saat 19.00’a kadar, radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması ise yasak.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde seçim, en çok oy alacak iki aday arasında 26 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

- Bağımsız aday Gürlek, adaylıktan çekilmişti

Cumhurbaşkanlığı seçiminde; oy pusulasında altısı bağımsız, toplam sekiz aday yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu, dün akşam bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek’in adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Ancak Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca Gürlek'in ismi oy pusulasında yer almaya devam etti.