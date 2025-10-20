Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte oyunu, Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu’nda 157 numaralı sandıkta kullandı.

Tatar oyunu kullanması ardından basına yaptığı açıklamada, seçim sonuçları ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkı için hayırlara vesile olması diledi. Tatar'ın oy kullanma sürecini yerli basın yanında Türkiye ve Rum basını da takip etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı.

Başbakan Üstel oyunu, eşi Zerrin Üstel ile birlikte saat 10.45’te Alsancak İlkokulu'ndaki 156 no'lu sandıkta kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, oyunu eşi Nilden Bektaş Erhürman ile saat 10.30’da Suat Günsel İlkokulu 83 numaralı sandıkta kullandı.