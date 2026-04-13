Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın düzenlediği sektör toplantısında söz alan sanayiciler, yıllardır devam eden temel sorunlarını ve taleplerini açık şekilde dile getirdi.

Yalnızca sanayicilerin yer alacağı yeni Sanayi Bölgeleri oluşturulmasını isteyen üyeler, mevcut bölgelerde yer bulamadıklarını ve büyüme imkanlarının kısıtlandığını ifade etti.Sanayi bölgelerindeki sanayiciler, buralardaki sorunların artık dayanılamayacak boyuta ulaştığını belirtti.

Şehirleşme nedeniyle sanayi bölgeleri dışındaki işletmelerin konutlar arasında kaldığını belirten sanayiciler, imar yasası nedeniyle bu alanlardan çıkarılmak istendiklerini ancak kendilerine alternatif sunulmadığını söyledi. Üyeler, bu sorunun tüzük değişikliğiyle çözülebileceğini vurguladılar.

Krediye erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını, bazı kredilerde yüksek faizler, çok ağır koşullar bulunduğunu belirten sanayiciler, “memur kefil şartının” onur kırıcı olduğunu kaydetti. Üyeler, faiz destekli sanayici kredisi talep etti.

Yerli üreticinin ithal ürünlerle rekabette zorlandığını dile getiren sanayiciler, Türkiye’deki, Güney Kıbrıs’taki ve bazı birçok ülkedeki teşviklere benzer desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.

Ülke yöneticilerinin bir taraftan yerli sanayinin önemine dikkat çekerken diğer taraftan yerli üretimi olan ürünleri yurt dışından getirmesini, bazı hizmetlerin yurt dışından sağlanmasını eleştirerek, örneğin yerli matbaalar varken devlet eliyle yurt dışında kitap basılmasının ve benzeri hizmetler sağlanmasının kabul edilmez olduğu dile getirildi.

Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin tamamen dijital ortama taşınması gerektiğini belirten üyeler, bazı online işlemler başladığını ama bunda da aksamalar, kesintiler olduğunu söyledi. Üyeler, bürokrasi nedeniyle devlet dairelerinde yaşanan zaman kaybına tepki gösterdi.

Kalitesiz ve merdiven altı ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesini isteyen sanayiciler, bu durumun hem halk sağlığını tehdit ettiğini hem de haksız rekabet yarattığını ifade etti.

Yerli üretimde de denetimlerin artırılmasını isteyen üyeler, etiketleme kurallarına uyulması, kaçak üretimin önlenmesi ve açık ürün satışının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Sanayiciye sağlanan yüzde 50 yatırım desteğinin sıfırlandığını belirten üyeler, sanayicinin rekabet edebilmesi, büyümesi için, bu çerçevede bina ve makine ihtiyacı olduğunu ancak bunun için verilen yatırım indirimlerinin kaldırıldığını vurguladı. Yüzde 50 yatırım indiriminin kaldırılmasını hayretle karşıladıklarını ve buna anlam veremediklerini söyleyen üreticiler, “Böyle bir ortamda insan neden yatırım yapsın” diye sordular.

Gümrüklerde yaşanan belge sorunlarına da değinen üyeler, Sanayi Odası tarafından verilen belgelerin bazı görevliler tarafından kabul edilmemesinin ciddi sıkıntı yarattığını belirtti.Bazı gümrük görevlilerinin, Sanayi Odasının üyeye verdiği belgeleri kabul etmeme eğilimi içine girdiğini anlatan üyeler, bu sorun Sanayi Odasının girişimiyle aşıldığı halde ara ara yine aynı sorunun kendilerine yaşatıldığını belirterek, artık bu sıkıntıyı yaşamak istemediklerini söylediler.

Ayrıca bazı ithal ürünlere düşük fon uygulanırken, hammadde ithalatında teşvik verilmemesinin yerli üreticiyi dezavantajlı duruma düşürdüğü ifade edildi. Üyeler, bazı ithal ürünlere çok düşük göstermelik fon koyulduğunu, halbuki aynı alanda hammadde getirirken hiçbir teşvikten faydalanamadıklarını ve fiyatlarının yükseldiğini, yurt dışından gelen muadil ürünün daha ucuza satıldığını ve artık rekabet edemez hale geldiğini söylediler.