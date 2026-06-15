Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında saat 09.45’te toplanan komite, gündemindeki çeşitli yasa ve karar tasarılarını görüştü.

Komite, Alaniçi Köyü’nde bulunan Müslüman Mezarlığı içinden geçen Muratağa Şehitliği yoluna ilişkin istibdal karar tasarısı, Haspolat’taki Sevgi Çocuk Köyü kullanımındaki kiralı emlak içerisinden geçen kamu yolunun güzergâhının düzeltilmesine yönelik istibdal karar tasarısı, Gaziköy’de Evkaf Delegelerine ait taşınmazlarla ilgili istibdal işlemini içeren karar tasarısı ile Ozanköy Camisi’ne ait emlakta geçit hakkına karşılık yapılacak istibdal işlemine ilişkin karar tasarılarını ele aldı.

Söz konusu dört karar tasarısının ikinci görüşmeleri tamamlanırken, komite tasarıların ivediliği bulunmadığı gerekçesiyle üçüncü okunuşlarının bir sonraki toplantıda yapılmasına karar verdi.

Toplantıda, ilgili karar tasarılarının görüşülmesi sırasında Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri de hazır bulunarak komiteye görüş sundu.

Komite son olarak Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü. Tasarı, oy çokluğuyla kabul edilerek Genel Kurul’un gündemine sevk edildi. Görüşmeler sırasında İçişleri Bakanlığı yetkilileri de komiteye bilgi verdi.

Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, UBP milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.