İntergaz Ltd. tarafından, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Limak Otel personeline yönelik yangın ve LPG güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitmen Resul Dilek tarafından verilen teorik eğitim kapsamında; yangın, yangın önleme yöntemleri, yangına müdahale teknikleri ve LPG güvenliği konuları ele alındı. Eğitim süresince katılımcılara olası risklerin önlenmesi, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Katılımcıların yangın güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlayan programda, yangınların oluşum nedenleri, alınabilecek önleyici tedbirler ve acil durumlarda uygulanması gereken prosedürler detaylı şekilde anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatta ise katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada uygulama fırsatı buldu. Yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve yangın anında uygulanması gereken güvenlik prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi.

Toplumda güvenlik kültürünün yaygınlaşmasını önemli bir sosyal sorumluluk olarak gören İntergaz Ltd., yangın ve LPG güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bu eğitimlerle, daha bilinçli ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmekte.

