Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın düzenlediği sektör toplantısında konuşan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, kapsamlı bir konuşma yaparak hem görev süresini değerlendirdi hem de yürütülen projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Kamacıoğlu, sözlerine katılımcılara teşekkür ederek başladı ve “Herkesin görüşlerini bekliyoruz, eleştiriye de açığız. Eleştiren dost iyi dosttur” dedi.

Beş yıllık görev sürelerinde birçok zorlukla karşılaştıklarını ifade eden Kamacıoğlu, özellikle siyasi istikrarsızlık nedeniyle ilk yıl dört başbakanla çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. Mevcut hükümet döneminde de istedikleri ilerlemeyi tam anlamıyla sağlayamadıklarını dile getiren Kamacıoğlu, buna rağmen diğer örgütlere kıyasla daha fazla kazanım elde ettiklerini örneğin sosyal sigorta prim desteğinde bir tık daha fazla destek aldıklarını söyledi.

Sorunların çözümünde kavga yerine diyalog yolunu tercih ettiklerini vurgulayan Kamacıoğlu, sanayi sektörüne yönelik önemli bir adım olarak Sanayi Sicili çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirtti. Bu kapsamda Sanayi Sicili/Kapasite Raporu birimi kurulduğunu, neredeyse tüm sanayi işletmelerinin ziyaret edilerek kapasite raporlarının hazırlandığını ifade etti. Yapılan çalışmalarla KKTC sanayisinin sektör ve ürün bazlı detaylı analizinin çıkarıldığını kaydetti.

Göreve geldiklerinde sanayi bölgelerinin temizliği için kampanya başlattıklarını ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını dile getiren Kamacıoğlu, Organize Sanayi Bölgelerindeki kronik sorunlara çözüm bulmak amacıyla Sanayi Bölgeleri birimi oluşturduklarını açıkladı.

Bu kapsamda belediyelerle iş birliği içinde temizlik faaliyetleri yürütüldüğünü, altyapı ihtiyaçlarının tespit edilerek çalışmalar yapıldığını ve OSB Yasası’nın değiştirilmesi için girişimlerde bulunulduğunu belirtti. Ancak tüm bu çabalara rağmen sanayi bölgelerinin istenilen seviyeye ulaşamadığını ifade etti.

Sanayi bölgelerindeki doluluk oranlarına da dikkat çeken Kamacıoğlu, tüm bölgelerde sanayici oranının yüzde 17, Gazimağusa’da ise yüzde 11 seviyesinde olduğunu söyledi. Yetki karmaşası ve sanayici dışı yoğunluk nedeniyle verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilemediğini belirtti.

“SAN-HO PROJESİ: 50 MİLYON EURO’LUK DEV YATIRIM”

Kamacıoğlu, konuşmasında enerji alanındaki en önemli girişimlerden biri olan SAN-HO Güneş Enerji Santrali Projesi’ne de geniş yer ayırdı.

Ali Kamacıoğlu, şöyle konuştu: “Kendi şirketim için solar enerji sistemi kurdum ve bunun faydasını da gördüm. Bu çerçevede tüm sanayi için ne yapabilirim diye düşündüm ve arkadaşlarımızla SAN- HO Projesini hazırladık. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na başvurduk ve 25 megawattlık bir boşluk olduğunu öğrendik.

Otelcilerin de böyle bir düşüncesi vardı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile projeyi ortak yapma kararı aldık. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu akülü sistem olmasını önerdi. Depolamalı sistem yaptığımızda kapasite 25 MW güneş enerjisi kurulu güzü artı 25 depolama kapasitesi olarak, toplam kapasite 50 megawatta çıkıyor.

Çalışmalarımızı yaptık, bu çalışmalar aylarımızı aldı, aylarca SAN-HO projesiyle uğraştık. Ortada sizin paranız, size sağlanacak imkân olduğu için çok daha dikkatli olduk. Sonuçta ortada 50 milyon Euro’luk bir ihale var. İhaleye çıktık. Son zamanlarda ülkemizde ihalelerde sürekli sorunlar çıkıyor ancak bizim ihalemizde tek ses çıkmadı. Hiçbir sorun yaşamadan ihaleyi sonuçlandırdık. Çünkü çok düzgün, çok şeffaf bir ihale süreci takip ettik.

SAN-HO Projesinde arazi bulma konusunda sorun yaşıyoruz. Ülke yöneticilerinden bu konuda daha fazla ilgi isterdik. Kişi olarak da SAN-HO konusunu onur meselesi yaptım. SAN-HO projesini tamamlayıp, görevi bırakmak istiyorum. SAN- HO Projesi sonuçlandığında sanayicimizin yüzde 60’ı yeşil enerjiye dönüşecek. Son 3.5 yıldır konsantremizi bu projeye verdik, tamamlamaya kararlıyız.”

“ELEKTRİK TEŞVİKİ ŞART, MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Enerji maliyetlerinin sanayici üzerindeki en büyük yüklerden biri olduğunu belirten Kamacıoğlu, mevcut elektrik teşviklerinin değerini yitirdiğini ve güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Kalkınma Bankası ile yapılan protokol kapsamında üyelere 10 milyonluk işletme kredisi imkânı sağlandığını, normal bankalardan faiz destekli kredi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sanayiciliğin büyük bir tutku gerektirdiğini vurgulayan Kamacıoğlu, “Sanayicilik bir kör âşık işidir” diyerek sektörün zorluklarına dikkat çekti.

Kamacıoğlu şöyle konuştu: “Sanayici işine âşık olmazsa başarı elde edemez. Aşk yalnızca insanlar arası bir duygu değil, insan işine de âşık olabiliyor. Sanayici kör kütük işine âşık olmasa Kıbrıs Türk Sanayisi buralara gelemezdi. Keşke bizim bu hassasiyetimizi, verdiğimiz mücadeleyi ülkeyi yönetenler de görebilse, daha fazla önümüzü açabilse. Maalesef üvey evlat muamelesi görüyoruz.”

Yaklaşan genel seçimlere de değinen Kamacıoğlu, Sanayi Odası olarak sanayicilerin ve toplumun faydasına olacak bir hükümet programı hazırladıklarını açıkladı. Bölgesel toplantılarda dile getirilen görüşlerin de bu programa dahil edileceğini belirten Kamacıoğlu, kendilerini ziyaret eden tüm siyasi parti temsilcilerine hazırladıkları hükümet programını vereceklerini vurguladı.

Ülkedeki ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Kamacıoğlu, inşaat, yükseköğretim ve turizm alanlarında sorunlar yaşandığını, Ortadoğu’daki savaşın etkisiyle sorunların daha da arttığını, sorunların tüm ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi.