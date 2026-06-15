Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği 2024-2026 Dönem Başkanı Efdal Keser, Medya Etik Kurulu’nun, bundan sonraki süreçte, kuruluş felsefesine uygun biçimde, çoğulcu, bağımsız ve yapıcı bir anlayışla çalışmalarını sürdürmesini temenni etti.

Keser, yazılı açıklamasında, Medya Etik Kurulu’nun görevini bıraktığını açıklayan üyelerine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür etti ve aldıkları kararın kendileri açısından hayırlı olmasını diledi.

Keser, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin geçmiş yönetimine yönelik değerlendirmelerin yer aldığı kurul açıklaması için hem yanıt hakkını kullanmak hem de o dönemin başkanı olarak bazı hususlara açıklık getirmeyi gerekli gördüğünü kaydetti.

Medya Etik Kurulu yönetmeliğinin değiştirilmediğini, çünkü Medya Etik Kurulu’nun bugüne kadar yürürlükte olan herhangi bir yönetmeliği bulunmadığını ifade eden Keser, yönetmeliğin ilk kez hazırlandığını ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin en yüksek karar organı Genel Kurul tarafından onaylandığını belirtti.

Yönetmelikte Medya Etik Kurulu’nun özerk ve bağımsız yapısının özellikle vurgulandığını belirten Keser, mevcut üyeleri eleştirdi ve özetle şunları kaydetti:

“Medya Etik Kurulu’nun kurucusu Gazeteciler Birliği’dir. Medya Etik Kurulu'na atanan her üye mevcut üyeler gibi Gazeteciler Birliği tarafından atanmış ve atanan kişiler de bunu bilerek görevi kabul etmiştir. Medya Etik Kurulu’nun çalışmaya devam edeceğine ilişkin en küçük bir kuşkum yoktur. Yeni yönetimin, ülkedeki gazetecilerin birikiminden ve farklı meslek örgütlerinin katkılarından yararlanarak yeni bir kurul oluşturacağına inanıyorum.

Medya Etik Kurulu kişilerden bağımsız bir ihtiyaçtır. Medya alanında etik ilkelerin korunması, mesleki standartların geliştirilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunulması açısından önemli bir işlev üstlenmektedir.

Medya Etik Kurulu ayrı bir dernek, ayrı bir örgüt ya da bağımsız bir tüzel kişilik değildir. Kuruluş amacı medya alanındaki etik ihlalleri değerlendirmek, ilkeleri geliştirmek ve toplumsal güvene katkı sağlamaktır.

Temennim, bundan sonraki süreçte Medya Etik Kurulu’nun kuruluş felsefesine uygun biçimde, çoğulcu, bağımsız ve yapıcı bir anlayışla çalışmalarını sürdürmesidir.”