“Çözümsüzlüğün uzun sürmesinin, Türkiye’nin hedeflerine hizmet ettiğini" de iddia eden Stefanu, "Türkiye’nin oldu bittileri ve adanın de fakto bölünmüşlüğünü pekiştirmek için çıkmazdan faydalandığını” ileri sürdü.

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stafnu’nun, 2026 yılı bütçesinin görüşülmeye başlandığı meclis oturumunda yaptığı Kıbrıs sorunu hakkındaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Stefanu, “işgalin devamı ve fiili bölünmenin, Kıbrıs için yegâne tehlike kaynağı olduğunu" ileri sürdü.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler yanında şu sıralar “donmuş” olarak addedilen çatışmalar değinen Stefanu, bu tehlikeleri görmezden gelme ve bunları gelecek nesillere miras bırakma lüksüne sahip olmadıklarını söyledi.

Uzun süre askıda kalan konuların, ülkeyi bir takım fırsatlardan mahrum bıraktığını ifade eden Stefanu, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinin, kilit politika alanlarında ve gelişmelerde, olanaklar yaratabileceğini söyledi.

AKEL için mevcut durumun bir seçenek olmadığını belirten Stefanu, siyasi eşitlik, iki kesimli iki toplumlu federal çözüm temelinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaların terk edilmemesi, sabırla ve tutarlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Stefanu Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabaları aktif bir şekilde desteklemesi gerektiğini söyledi.

Görüş birliğinin önemine işaret eden Sytefanu, müzakere kazanımlarının korunması ve Guterres çerçevesinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Stefanu, AKEL için Kıbrıs sorununun çözümünün, birinci öncelik olduğunu da vurgulayarak “işgali” sonlandıracak çözüme ilişkin her özlü girişimi desteklemeye de hazır olduklarını da ifade etti.