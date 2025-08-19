Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyeti, Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Heyet, ziyarette topraksız tarım uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, topraksız tarım uygulamalarının KKTC’de uygulanabilirliği ve hangi ürünlerin üretilebileceği konusunda uzmanların bilgisine başvuruldu.

Sanayi Odası heyetinde, oda yönetiminin daveti üzerine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi ile Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu da yer aldı.

Heyette Başkan Ali Kamacıoğlu’nun yanı sıra Asbaşkan Abdullah Emirzadeoğulları, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Betmezoğlu, Metin Oral, İrfan Yılmaz, Oda Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ve oda üyesi Fatih Karayel bulundu.

Heyete sunum yapıldı

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya ve Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Bölge Müdürü Özgür Okur, Sanayi Odası heyetine topraksız tarım uygulamaları hakkında bilgi verdi, deneyimlerini aktardı ve merak edilen konulara açıklık getirdi.

Sanayi Odası heyetine yapılan sunumun ardından, topraksız tarım seraları da gezildi ve ilgili Ziraat Mühendisi tarafından heyete yerinde bilgiler de verildi.

Kamacıoğlu: Aldığımız bilgiler bize rehber olacak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, heyeti konuk eden ve bilgilendiren Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu’na teşekkür etti.

KKTC’de topraksız tarım olanaklarını araştırdıklarını, hangi alanda nasıl daha ekonomik ve daha verimli ürün alınabileceğini araştırdıklarını belirten Kamacıoğlu, Zekai Kamitoğlu ve ekibinin verdiği bilgilerin kendilerine rehber olacağını vurguladı.

Tülbentçi: Sanayi Odası’nın girişimlerini önemsiyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi de Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın topraksız tarıma ilgisini ve araştırmalarını önemsedikleri için heyetle birlikte Zonguldak’a gittiklerini söyledi.

Başkan Zekai Kamitoğlu’na konukseverliği ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Tülbentçi, eğer KKTC için olabilirliği varsa topraksız tarım için üreticilere destek vermek istediklerini kaydetti.

Kavunoğlu: Heyecan verici bir proje

Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu da heyetle birlikte Zonguldak’a gelip, buradaki heyecan verici projeye tanık olmaktan ve bilgi almaktan dolayı memnun olduğunu söyledi ve kendilerini konuk ettiklerinden dolayı Zekai Kamitoğlu’na teşekkür etti.

Her zaman sanayicilerinin yanında olduklarını ve ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını belirten Kavuoğlu, KKTC’de de bu uygulamaların yaygınlaşmasını temenni etti.

Proje hakkında

Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi ile topraksız tarım üretimi Zonguldak Çaycuma’da hayata geçirildi.

Proje, Türkiye'nin 16 sicil numaralı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak Zonguldak ili, Çaycuma ilçesinde yer alıyor. Bölge yaklaşık 52.5 hektar büyüklüğünde ve 18 parsele sahip.

Altyapı çalışmaları 2021 yılında başlayan ve üstyapı işleri de tamamlanan proje, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı kredilerle destekleniyor.

Mayıs 2024’te ilk sera inşaatı gerçekleştirildi. Duranlar Fide Ltd. Şti. firması öncülüğünde bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemleri gibi otomasyon teknolojilerine yer verilen projede yatırımcılar 2025’te üretime geçti ve ürün almaya başladı.

Otomasyonlu teknolojiler ile donatılmış modern seralardaki üretimle, istihdama, sektörel çeşitliliğe, üretime ve ihracata katkı yapılıyor.