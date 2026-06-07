Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’de düzenlenen “Sanayide Yeşil Dönüşüm: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Perspektifi” Bakanlar Oturumu’na katıldı. Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile et ve tırnak misali çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC’ye dönüşü sonrası, Bakanlık basın bürosu aracılığı ile, katıldığı Bakanlar Oturumu hakkında bilgi veren Amcaoğlu, “Yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir yaklaşım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini; sanayi, teknoloji ve ekonomi politikalarının da bu süreç doğrultusunda şekillendiğini toplantıda katılımcılara anlattık” dedi.

Amcaoğlu toplantıda, Kuzey Kıbrıs’ın yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeline dikkat çektiklerini, yılda yaklaşık 330 gün güneş alan KKTC’nin bölgesel enerji projelerinde daha etkin rol üstlenebilecek bir konumda bulunduğunu söylediklerini belirtti.

Amcaoğlu, “KKTC’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anlattık. Doğal kaynakların verimli kullanılması, çevresel etkilerin azaltılması ve temiz teknolojilerin yaygınlaştırılmasının önceliklerimiz arasında yer aldığını söyledik.” diyen Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu iklim koşulları yenilenebilir enerji yatırımları için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle güneş enerjisi alanında ciddi bir potansiyel söz konusudur. Sanayi politikaları ile iklim hedeflerinin uyumlu şekilde ilerlemesi bizler için çok önemlidir. Temiz teknolojiler alanında geliştirilecek uluslararası iş birliklerinin hem ekonomik büyümeye hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını toplantıya katılanlarla paylaştık.

Doğu Akdeniz’de enerji konusunun yalnızca hidrokarbon kaynakları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini kaydettik. Ayrıca elektrik altyapıları, doğal gaz projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji koridorlarının da bölgenin geleceğinde belirleyici olacağını paylaştık.”

Önemli toplantıda, KKTC’nin stratejik konumuna dikkat çektiklerini de belirten Amcaoğlu, “Bölgesel enerji ağlarında önemli bir yere sahip olabileceğimizi ifade ettik. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü enerji politikalarının bu açıdan büyük önem taşıdığını vurguladık.” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye ile enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yürütülen iş birliğinin devam edeceğini vurgularken, sıfır atık ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda ortak projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini de söyledi.

Amcaoğlu, açıklamasının sonunda şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti ile et ve tırnak misali çalışmalarımıza devam edeceğiz. İki ülke arasında geliştirilecek projelerin hem çevresel hedeflere hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını toplantıda ifade ettik. Bir kez daha başta Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır olmak üzere, organizasyonda emeği geçen kurum ve yetkililere teşekkür ederim.” dedi.