SOS Müzik Grubu solisti Muhittin Yangın, ilk solo çalışması “Yarım Ada” ile müzikseverlerle buluşuyor.

Grubun kurucusu da olan ve ülke müziğine uzun yıllardır emek veren Yangın, sözleri Bülent Fevzioğlu’na, müziği kendisine ait "Yarım Ada" adlı parçasını yayımladı.

Bugüne kadar “Sevgiliye, Bu Memleket Bizim, Canım Benim, Şampiyon Meleklere Ağıt, Şair, Biz Baflıyız” gibi farklı bestecilere ait birçok besteyi yorumlayan Muhittin Yangın, bu çalışmaların ardından sıranın kendi parçalarını yorumlamaya geldiğini belirtti.

Kendine ait ilk çalışma olan “Yarım Ada” şarkısına yakında Cemal Yıldırım tarafından klip de çekileceğini bildiren Yangın, düzenlemesini Kurultay Akbay’ın yaptığı parçanın mastering ve mixinginin Kazım Özalp Stüdyosu’nda tamamlandığını kaydetti.

Muhittin Yangın, yeni şarkısının radyolardan ve dijital platformlardan dinlenebileceğini de ekledi.