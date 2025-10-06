Vakıftan yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Tamer Dayıoğlu rehberliğinde Lefke’nin tarihi ve kültürel mekânları ziyaret edildi.



Katılımcılar, yürüyüş boyunca Lefke’nin tarihî dokusunu yakından tanıma fırsatı bulurken, kentteki devlet kurumlarının konumları da öğrencilere tanıtıldı.



Vakıf yetkilileri, bu tür etkinliklerle hem çevre bilincini artırmayı hem de Kıbrıs’ın tarihî mirasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade ettiler.