Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

19 Ekim’de yapılacak seçime sayılı günler kaldığını hatırlatan Üstel, UBP olarak Cumhurbaşkanı ve yeniden aday Ersin Tatar’la tam uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Üstel, “Saflarımız sımsıkı, çalışmalarımız kesintisiz, durmaksızın, hız kesmeden sürmektedir. Ersin Tatar, halkın adayıdır. Kıbrıs Türk halkının en geniş desteğine sahip olan UBP-DP ve YDP’nin de ortak desteğiyle yola çıkmıştır. Çıktığımız Cumhurbaşkanlığı seçimi yolunda birlikteyiz, kararlıyız, güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar’ın halkla buluşmalarında yaşanan coşkunun, bu seçimin yaşamsal öneminden kaynaklandığını vurguladı.

Ortadoğu’da yaşanan sıcak gelişmelere dikkat çeken Üstel, Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirirken, Kıbrıs Türk halkının bu gelişmelerden çıkaracağı dersler olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi’nin özellikle İsrail ile yaptığı askeri temelli ittifaklarla KKTC’ye yönelik niyetini ortaya koyduğunu ifade eden Üstel, “Anavatanımız Türkiye’nin askeri varlığı ve her türlü desteği korkusuzca yaşamamızın nedenidir. Ancak bizler 1974’ten günümüze adanın gördüğü en uzun barış döneminin Rumların çılgınlığıyla kesintiye uğramasını istemiyoruz” dedi.

Rumların, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama arzusunun ada üzerindeki tüm gerginliklerin temel nedeni olduğuna da dikkat çekti.

Üstel, Anavatan Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin hayati önemde olduğunu vurguladı.

“Türkiye’nin yanımızda olması, çıkarlarımızı riske sokmadan savunmadaki kader birliğimiz içindir” diyen Üstel, bu yakınlığı farklı yorumlayanların büyük resmi göremediğini ifade etti.

Üstel, 19 Ekim’de sandıklar kapanıp sonuçlar açıklanana kadar demokrasinin bekçiliğini sürdüreceklerini belirtti.

“Ersin Tatar adayımızdır. Onun seçimi kazanarak tamamlaması, Kıbrıs Türk halkının yüksek çıkarınadır. Halkımız kulaklarını toplumsal ve ulusal çıkarlarımızla uyumlu seslere açık tutmalıdır. Güzel görünümlü sözlere kanma dönemi geride kaldı” dedi.

