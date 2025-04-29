AKSA SÜPER LİG 29. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 29. Haftası cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlanırken, Süper Ligde şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım son hafta maçları sonrasında belli olacak.

29. haftaya averajla lider giren Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Lefke’yi mağlup ederek, averajla liderliğini sürdürürken takipçisi Doğan T. Birliği’de Yenicami’yi mağlup etti. Her iki takım da son haftaya 69 puanla girerken, MTG 14 gol averajıyla son maçını kazanması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Ligde üçüncü sırada olan Cihangir konuk olduğu mutlak galibiyet hedefleyen Esentepe’ye tek golle mağlup olmasına rağmen Lefke’nin de kaybetmesi nedeniyle ligi 3. Sırada tamamlamayı garantiledi.

Play-out dışında kalma hesapları yapan Göçmenköy haftanın açılış maçında konuk olduğu 5. Sıradaki Gençlik Gücü’nü farklı mağlup ederek son haftaya play-out dışında kalma umuduyla girdi.

Play-out hattını ilgilendiren karşılaşmada Gönyeli konuk ettiği T.H Dumlupınar’ı tek golle mağlup ederek play-out maçlarına puanlarını artırarak girme adına 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sezonun ikinci devresinde aldığı kötü sonuçlar sonrasında ligin dibine demir atan Gençler Birliği takımı konuk olduğu Yeşilova’ya farklı mağlup olarak bir sezon aradan sonra yeniden 1. Lige düştü.

Ligde play-out oynayacak takımların üç tanesi Yenicami, Gönyeli ve Karşıyaka olurken, Göçmenköy mü yoksa Esentepe mi play-out oynayacağı son hafta maçlarında belli olacak.

Aksa Sğüper Ligin 29 haftasında oynanan 7 maçın 5 tanesini ev sahipleri kazanırken, 2 maçı ise deplasman takımları kazandı. Bu hafta beraberlik çıkmadı.

Oynanan maçların tümünde gol atılırken, kale ağları 23 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Bu hafta en farklı galibiyeti A. Yeşilova konuk ettiği Gençler Birliği’ni 5 – 0 mağlup ederek aldı.

Atılan 23 golün 13’ünü yerli futbolcular atarken, 10 golü ise yabancı futbolcular attı.

Gol krallığı yarışında sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Şenol Şöför 25 golle zirvede yer alırken, Çetinkaya’dan Ussumane Djabi attığı 2 golle gol sayısını 23’e yükselterek krallığa bir adım daha yaklaştı.

Bu hafta oynanan 7 maçta 34 sarı kart gösterilirken 4 tane de kırmızı kart çıktı.

Haftanın Takımı: Mesarya

Aksa Süper Ligin 29. Haftasında konuk olduğu Çetinkaya karşısında son yarım saate 3 -1 yenik giren Mesarya takımı maç sonunda sahadan 4 -3 galip ayrılarak hem play-out hattı dışında kalmayı garantiledi, hem de sezonun flaş takımı olduğunu gösterdi.

Haftanın Futbolcusu: Zihni Temelci (MTG)

Mağusa Türk Gücü’nün konuk ettiği Lefke karşısında savunmadan gelerek galibiyeti getiren golleri atarak takımını şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıran Zihni Temelci haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Kılıç Ali Kahraman(Esentepe)

Play-out hattı dışında kalma adına mutlak puanlara ihtiyacı olan Esentepe takımının tecrübeli teknik adamı Kılıç Ali Kahraman takımının maçın başında bulduğu tek golü korumak için takımını iyi organize ederek 3 puanı almayı başardı.

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (MTG – Lefke)

Zirve yarışındaki MTG’nin konuk ettiği Lefke ile mücadelesinde orta hakem olarak görev yapan tecrübeli düdük Kerem Eran sonuca etki etmeden, iyi bir maç çıkarak haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kare Ası:

Muratcan(Göçmenköy), Orkhan(MTG), Okan(Mesarya), Toure (DTB)

Haftanın On Biri:

Ali(Esentepe), Emre (Doğan T. B) Bilal(Göçmenköy), Hasan (Gönyeli), Semih (Esentepe), Mustafa (Doğan T. B), Erhun(MTG), Muhammet(Mesarya), Lukman(Esentepe), Andy Okpe(MTG), Okorie(Göçmenköy)

Aksa Süper Lig 29. Hafta sonuçları:

C.B. Gençlik Gücü – Göçmenköy 0 – 3

Mağusa Türk Gücü – Lefke: 3 – 1

Gönyeli – T.H. Dumlupınar: 1 – 0

Esentepe – Cihangir. 1 – 0

Doğan T. Birliği – Yenicami: 2 – 0

A.Yeşilova –L. Gençler Birliği 5 – 0

Çetinkaya – Mesarya: 3 – 4

Aksa Süper Lig 30. Hafta programı

Yenicami – Gönyeli

Esentepe-Doğan T. Birliği

Cihangir – Mesarya

Göçmenköy – A. Yeşilova

Gençler Birliği – Mağusa T. Gücü

Lefke – Çetinkaya

Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

