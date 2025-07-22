Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 2025-2026 eğitim yılında 105 ortaokul ve lise öğrencisine “Şampiyon Melekler” bursu verecek.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden verilen bilgiye göre, “Şampiyon Melekler” bursları için başvurular başladı. Burs için başvurular Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’na (KTEV) yapılacak.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve KTEV arasında 13 Ağustos 2023’de tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, KTEV “Şampiyon Melekler” bursu için ihtiyaçlı öğrencilerin belirlenmesine öncülük ediyor.

Burs müracaat formlarına ve gerekli bilgilere, K.T. Eğitim Vakfı Lefkoşa Merkez Binası’ndan, K. T Eğitim Vakfı www.ktev.org internet adresinden veya 228 92 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Burs başvurularının, 22 Ağustos Cuma günü saat 17.00’ye kadar KTEV’e ulaştırılması gerekiyor.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya konu hakkında TAK’a yaptığı açıklamada, “Şampiyon Melekler” bursu için başvuruların başladığını belirterek, burs başvurularının 22 Ağustos tarihine kadar KTEV’e yapılması gerektiğini söyledi.

Katkıları için Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) yetkililerine teşekkür eden Karakaya, “Eğitim burslarımızın doğru kişilere ulaşması sürecinde gösterdikleri titizlik, rehberlik ve iş birliği sayesinde, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencileri belirleyerek onlara umut olabildik.” dedi.

Şampiyon Meleklerin adını taşıyan bu bursların, toplumun geleceğine katkı sağlayacak bireylere ulaşmasını mümkün kılan KTEV’in desteğinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Karakaya, “Bu anlamlı dayanışma, meleklerimizin anısını yaşatma yolculuğumuzda bize güç katmaktadır.” şeklinde konuştu.

-“Ne kadar çok el bir araya gelirse, o kadar çok yüreğe ulaşabiliriz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak, her bir adımlarında yitirdikleri evlatlarının ve sevdiklerinin adını yaşatmak, onların anısını geleceğe taşımak ve geride kalan çocuklara umut olmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşadığımız büyük acının ardından, adalet mücadelemiz kadar önem verdiğimiz bir diğer sorumluluk da eğitimdir.

Çünkü biliyoruz ki bu felaketin altında sadece beton değil, cehalet ve vicdansızlık da vardı. Bu bilinçle, geçtiğimiz iki eğitim yılında her yıl 105 ortaokul ve lise öğrencisine burs sağlayarak onların eğitim hayatına katkıda bulunduk. Bu, yalnızca maddi bir destek değil; meleklerimizin adına yeşeren umutların simgesidir.

Bu burslar, halkımızın, gönüllü üyelerimizin ve bağışçılarımızın desteğiyle mümkün oldu. Şu anda bin kişiye yaklaşan üye ve bağışçı sayımız, bu dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak daha fazla çocuğumuzun hayatına dokunabilmek için bu sayının artması çok büyük önem taşımaktadır. Ne kadar çok el bir araya gelirse, o kadar çok yüreğe ulaşabiliriz.”

Eğitime destek vermek isteyen herkesi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin gönüllü üyesi olmaya, Şampiyon Melekler adına umut taşımaya davet eden Karakaya, derneğe üye olmak isteyenlerin 0539 115 01 15 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.

Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üyelik aidatımız asgari ücretin binde sekizi oranındadır. Ayrıca, destek olmak isteyen bağışçılarımız, derneğimizin banka hesaplarına katkıda bulunarak bu kutsal mücadelemize ortak olabilirler.

Unutmayalım ki, bir çocuğun eğitime kavuşması demek, bir toplumun geleceğe güvenle bakabilmesi demektir. Meleklerimizin ışığı altında daha adil, daha vicdanlı ve daha bilinçli bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Tüm destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, ‘Şampiyonlar ölmez’ diyerek her birini saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.”