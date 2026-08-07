Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullarda disiplin vakalarının yüzde 66 arttığını kaydederek, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) ile özel eğitim öğretmeni ihtiyaçlarının görmezden gelindiğini savundu.

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Seçil Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, okullardaki altyapı ve donanım eksikliklerinin yanı sıra artan öğrenci sayıları ve kadro yetersizliklerinin eğitimdeki sorunları derinleştirdiğini, okullarda disiplin olayları, şiddet ve akran zorbalığının arttığını söyledi.

Toprak, sendikanın Mayıs 2024’te yayımladığı “Okullarda Disiplin ile Şiddet ve Zorbalık Anketi Sonuçları”na göre, 2019-2020 ile 2023-2024 öğretim yılları arasında okullarda görüşülen disiplin vakalarının yüzde 66 arttığını, yalnızca 2023-2024 öğretim yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,8 artış yaşandığını belirtti.

- “29 PDR, 18 özel eğitim öğretmeni ihtiyacı var”

Bu yıl 29 PDR ve 18 özel eğitim öğretmeni ihtiyacı bulunmasına rağmen Bakanlığın bu branşlarda nakil çalışması yapmadığını savunan Toprak, ihtiyaç bulunan okulların yeni öğretim yılına eksik kadrolarla başlayacağını ifade etti.

Toprak, öğretmen ihtiyacının görevlendirmeler veya geçici öğretmen uygulamalarıyla giderilmeye çalışılmasını da eleştirerek, bunun “kaygı verici” olduğunu söyledi; eğitimde planlama ve liyakatin esas alınması gerektiğini belirtti.

Bazı okullarda sınıf mevcutlarının 40 kişiye ulaştığını ileri süren Toprak, konteyner sınıflar, depreme dayanıklılık, Türkçe bilmeyen öğrenciler ve özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler ve Bakanlar Kurulu kararıyla öğrencilerin üst sınıfa geçmesi konularına da dikkat çekti.

- “250 öğrenciye bir rehber öğretmen”

Toprak, UNICEF’in 2021 tarihli “Kaliteli Kapsayıcı Eğitim Modeli’nin Okul Psikolojik Danışmanlarına Bakışı” belgesine atıfta bulunarak, ortaöğretimde psikolojik danışmanların yalnızca mesleki görevlerini yürütmeleri koşuluyla her 100 öğrenciye bir PDR öğretmeni görevlendirilmesinin önerildiğini belirtti.

Mevcut uygulamada ise 250 öğrenciye bir PDR öğretmeni esas alınmasına rağmen atamaların bu oranın da gerisinde kaldığını ve Bakanlığın bu sorunu çözmek için uğraşmadığını savunan Toprak, rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısının öğrencilerle yeterli düzeyde ilgilenilmesini zorlaştırdığını ifade etti.

“Çocuklarımızın laik, nitelikli, güvenli, bilimsel ve kamusal eğitim hakkı için bu sorumsuz anlayışı kabul etmiyoruz.” diyen Toprak, eğitim sisteminin “bilimsel veriler ve gerçek ihtiyaçlar” doğrultusunda yeniden planlanması gerektiğini belirterek, “çocukların geleceğini tehdit eden bu anlayışa karşı” mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.