DAÜ'den yapılan açıklamada, DAÜ'nün Temmuz–Ağustos aylarında gerçekleştirilecek Uluslararası Yaz Okulu kapsamında 15 yaş altı öğrencileri 12–26 Temmuz’da, 15 yaş ve üzeri katılımcıları ise 2–16 Ağustos’ta kampüste misafir edecek.

Programda her gün üç saat İngilizce eğitimi ile sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler bir arada sunulacak.

Katılımcılar, üniversitenin spor ve deniz tesislerinden yararlanabilecek. Yaz okuluna KKTC, Türkiye ve farklı ülkelerden öğrenciler başvurabilecek, KKTC’li öğrenciler ise isterse üniversite yurtlarında tam pansiyon konaklayabilecek.

Detaylı bilgi ve kayıt için [email protected], summer.emu.edu.tr ve 0392 630 22 55 üzerinden iletişim sağlanabilecek.