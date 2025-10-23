ABD'de FBI tarafından düzenlenen bahis operasyonunda Miami Heat'in yıldızı Terry Rozier ve Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups'ın da aralarında yer aldığı isimler tutuklandı.

Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups ve Miami Heat guardı Terry Rozier, yasadışı kumarla ilgili bir dizi soruşturma kapsamında tutuklandı.

Rozier dün Florida eyaletine bağlı Orlando'daki bir otelde, Billups ise Oregon'da tutuklandı.

ABC News'un haberine göre; eski Cleveland Cavaliers oyuncusu ve yardımcı antrenör Damon Jones da NBA maçları hakkında içeriden bilgi verdiği ve bu bilgileri spor bahisleri yapmak için kullandığı suçlamasıyla dün tutuklandı.