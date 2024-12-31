Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu için kadın basketbol takımında iddialı bir adım atarak, daha önce Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile şampiyonluklar yaşamış deneyimli antrenör Uğur Kaya’yı takımın başına getirdi.

Kadın basketbolunda önemli bir kariyere sahip olan Uğur Kaya, bu sezon Larnaka Gençlerbirliği’ni zirveye taşımak için kolları sıvadı. Kulüp, geçen yıl final oynama başarısını gösteren kadın basketbol takımını, bu yıl şampiyonluk hedefiyle yeniden yapılandırıyor.

Yılmabaşar: "Kupaya Uzanan Yol İçin Çalışıyoruz"

Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Başkanı Erkut Yılmabaşar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kadın basketbol takımının geçen yıl final oynadığını hatırlatarak bu yılki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Yılmabaşar, takımı güçlendirmek adına önemli adımlar attıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kadın basketbolunda şampiyonluk yaşamış bir isim olan Uğur Kaya’yı takımın başına getirdik. Deneyimi ve başarı geçmişiyle bize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, 2-3 yeni transfer ile kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz, bu yıl şampiyonluk kupasını müzemize kazandırmak."

Hedef: Şampiyonluk

Larnaka Gençlerbirliği Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde hem teknik kadroda hem de oyuncu kadrosunda yapılan değişikliklerle güçlü bir şekilde lige hazırlık yapıyor. Uğur Kaya’nın liderliğinde oluşturulacak yeni ekip, basketbolseverlere büyük bir heyecan yaşatmayı hedefliyor.