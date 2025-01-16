Güzelyurt’ta yıllarca muhtarlık yapmış olan merhum Cahit Çulluoğlu anısına anı maçı oynandı. 3. Geleneksel Cahit Çulluoğlu Anı Maçında Güzelyurt ekipleri Baf Ülkü Yurdu le Binatlı karşılaştılar. Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynanan 3. Geleneksel Cahit Çulluoğlu Anı Maçında, Birinci Lig ekibi Binatlı, BTM Birinci Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’nu 3 – 1 mağlup etti. Binatlı’nın gollerini Nevzat ve Bekir Yıldız attı.

CUMHURBAŞKANI TATAR, CAHİT ÇULLUOĞLU ANI TURNUVASI’NI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında oynanan Cahit Çulluoğlu Anı Turnuvası’nı izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, maç sonu yaptığı açıklamada merhum Cahit Çulluoğlu’nun Güzelyurt’ta yıllarca muhtarlık yaptığını belirterek, kendisini anmak ve adını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuvada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışma olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvayı düzenleyenleri ve turnuvaya katılanları tebrik etti.

Oyunculara kupa ve madalyalarını takdim eden Tatar, merhum Cahit Çulluoğlu’nu saygıyla andı.