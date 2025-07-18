KTFF tarafından organize edilen Saydam U14 Liginde şampiyon Dumlupınar oldu. Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Saydam U14 Ligi Finalinde Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar karşı karşıya geldi.

Orta hakemliğini İbrahim Katmer'in yaptığı karşılaşmanın ilk devresi atılan karşılıklı gollerle 1 - 1 tamamlandı. İkinci devrede iki takımın gol çabaları sonuç getirmedi ve maç 1 - 1 tamamlandı.

Penaltı atışları sonucunda Dumlupınar rakibine 5 - 4 üstünlük sağlayınca şampiyon oldu.

Maçın son düdüğü ile Dumlupınar futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.