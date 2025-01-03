Futbolda dün başlayan ara transfer döneminde ilk imzaları Göçmenköy attırdı.

Sezonun ilk devresinde istediği sonuçları alamayarak play-out hattı içinde yer alan Göçmenköy kadrosunu güçlendirme adına transferlere başladı. Göçmenköy Kulübü daha önce de takımda forma giymiş olan Mahmut Amasyalı ve Samet Akrep’e bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırıp, futbolcuları yeniden kadrosuna kattı.

Mahmut Amasyalı ve Samet Akrep, sezon başında transfer oldukları Yenicami’den, ara transferde Göçmenköy’e transfer oldular.