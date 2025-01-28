TUBORG Süper Lig ve Birinci Lig B grubunda 6’nci hafta maçları pazartesi akşamı oynanan çekişmeli maçların ardından ertelemem maçları dışında sona erdi. Süper Lig takımlarından Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü evinde Gönyeli Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşmayı 12-4 kazanan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü puanını 13’e çıkartarak zirve mücadelesini sürdürmeye devam etti. Süper Ligin son şampiyonu Minareliköy Spor Kulübü ise deplasmanda Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Minareliköy Spor Kulübü karşılaşmayı 11-5 kazanarak tekrar liderlik kürsüsüne oturdu. Romanya’da WDF turnuvasına katılan Gönyeli Darts Birliği ve Fota Darts Derneği oyuncularının yurt dışında olmalarında ötürü pazartesi akşamı oynanması planlanan Gönyeli derbisi Çarşamba gününe ertelenirken, Güzelyurt Dars Birliği – Beyarmudu Belediyesi maçı ise birinci derece vefat sebebi ile Perşembe gününe ertelendi.

TUBORG Birinci Ligi B grubunda Gazimağusa Darts Birliği gecenin süprizini yaparak kendi evinde karşılaştığı Lefkoşa Spor Birliği ile 8-8 berabere kalarak B grubunda şampiyonluğun iddialı takımlarından Lefkoşa Spor Birliği’ne ilk puan kaybı yaşamasına neden oldu. Tuborg B grubunda yoluna kayıpsız devam eden Kıbrıs Dart Derneği ise süprize izin vermeyerek evinde karşılaştığı Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmadan 10-6 üstünlük ile ayrılan Kıbrıs Dart Derneği, ilk yarının bitimine son bir hafta kala puan farkını 2’ye çıkartarak şampiyonlukta ciddi bir avantaj elde etti. Grubun iki yeni takımı Aydınköy Darts Derneği Birliği deplasmanda Düzova Darts Derneği ile karşılaşırken,çekişmeli geçen karşılaşmadan 9-7 galip ayrılaran Aydınköy ekibi puanını 7’ye çıkartarak playoff şansını sürdürmeye devam etti. Girne Avcılık Atıcılık Kulübü ile Denizplaza Spor Derneği gecenin beraberlik ile biten bir diğer karşılaşma oldu.

Süper Lig

Alsancak Y. S.K. - Minareliköy S.K. : 5-11

Gönyeli Avcılık At. Kulübü - Gönyeli Spor Kulübü : 12-4

Cihangir S.K. - Bay

Gönyeli Darts Birliği - Fota Darts Derneği ………………. 29/01/2025 Tarihine ertelendi.

Güzelyurt Darts Birliği - Beyarmudu Belediyesi ………. 30/01/2025 Tarihine ertelendi.

Birinci Ligi B Grubu

Gazimağusa Darts Birliği - Lefkoşa Spor Birliği : 8-8

Kıbrıs Dart Derneği - Coşkuner K.S.S.Derneği : 10-6

Düzova Darts Derneği - Aydınköy Darts Derneği Birliği : 7-9

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü - Deniz Plaza Spor Derneği : 8-8