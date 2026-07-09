Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Girne’de EQX isimli Reklam Danışmanlık adında hayali bir şirketin adresine operasyon düzenlendi. Söz konusu adreste, gerçekte yatırım faaliyeti yürütülmediği halde sahte panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiği belirlendi.

Söz konusu panel aracılığıyla kişilerin yatırım yapmaları sağlandıktan sonra, yatırılan paraları sahtekarlıkla temin ederek, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık faaliyeti yapan ve 1 Ocak-7 Temmuz tarihleri arasında 550 bin 553 dolarla suç gelirlerini akladıkları tespit edilen 19 kişi tutuklandı.

Kaynaklar, kurulan sahte sistem üzerinden milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığını öne sürdü.

Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklanırken, olayla bağlantısı olmayan 9 kişi serbest kaldı, 19 kişi ‘Bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık’, ‘Sahtekarlıkla para temini’ ve ‘Suç gelirlerini aklama’ suçlaması ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Operasyon kapsamında, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu emare olarak alındı.

İLK TESPİT 550 BİN 553 ABD DOLAR

Mali Şube’de görevli polis memuru Emre Ertit, 19 zanlının, önceki gün Girne’de düzenlenen operasyonda tutuklandıklarını söyledi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların söz konusu panel aracılığıyla kişileri yatırım yapmaya yönlendirdiği, yatırılan paraları sahtekarlıkla temin ederek bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti. İlk belirlemelere göre, zanlıların Ocak-Temmuz ayları arasında 550 bin 553 ABD Dolar parayı sahtekarlıkla temin edildiğini ifade eden polis, miktarın artacağına vurgu yaptı.

27 BİLGİSAYAR 54 CEP TELEFONUNA EL KONDU

Polis, söz konusu baskında 27 bilgisayar, 54 adet cep telefonuna el konulduğunu belirterek aranan kişilerin olduğunu kaydetti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini ifade eden Ertit, 2 gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın ciddiyetine değinerek zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.