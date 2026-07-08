İskele’de Sun Rise Apartmanı’nda çıkan yangına ilişkin soruşturmada üç şirket direktörü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, pazar günü saat 17.45’te çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet verdikleri tespit edilen şirket direktörleri A.N.(E-52) , A.K.(E-46) ve M.Z.(E-48) tutuklandı.

Bu arada, apartmanda çıkan yangında yaklaşık 50 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmiş, dumandan etkilenen bazı kişiler ise olay yerindeki sağlık ekiplerince kontrolden geçirilmişti.

Yangın söndürme çalışmalarına İskele, Yeşilköy ve Gazimağusa itfaiye Şubesi’nden toplam iki hidrolik, iki arazös ve iki tanker araçla müdahale edilmiş, ayrıca Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile bir şirkete ait tanker araç da yangın söndürme çalışmalarına destek vermişti.