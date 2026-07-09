Casperler çetesinden olduklarını söyleyerek, tehditle bir oto galericiden 500 bin dolar istedikleri iddiasıyla tutuklanan zanlılar isminin baş harfleri E.G., S.Ş. ve C.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı C.K.’nin tehdit edilen galericinin kardeşi olduğu öğrenilirken, Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez olguları aktardı.

Polis, zanlıların Lefkoşa'da meydana gelen "Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak, Şiddet Tehdidi ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 12 Haziran 2026 tarihinde zanlı C.K’nin isteği doğrultusunda galerinin videosunun zanlı S.Ş. tarafından cep telefonuna çekildiğini ve zanlı E.G’ye gönderildiğini belirtti. Polis, zanlı E.G’nin de videoyu Güney Kıbrıs’ta sakin M.G.’ye gönderdiğini kaydetti.

Polis, M.G. aracılığıyla konu video üzerine tehdit içerikli mesajlar yazılarak 13 Haziran 2026, 16 Haziran 2026, 19 Haziran 2026 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde Galeri işletmecisi M.Ç.K.’nin kullanımında bulunan cep telefonunun Whatsapp uygulamasına gönderilerek şiddet kullanma tehdidi ve elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunulduğunu kaydetti.

Polis, yapılan ileri soruşturmada 16 Haziran 2026 tarihinde Gönyeli'de faaliyet gösteren bir meyhanede üç zanlının buluşarak M.Ç.K.’nin ayaklarından vurularak yaralanması için M.G.’den istemde bulunarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, üç zanlının da KKTC uyruklu olup daimi ikametgahları KKTC'de olduğunu kaydeden polis, , ileride davalarında hazır bulunmalarının sağlanması amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, zanlı 1 ve 2’nin 100 bin, zanlı 3’ün ise 200 bin TL nakit teminat yatırmasına, zanlı 1 ve 2 için ikişer kefilin 800 bin TL, zanlı üç için ise bir kefilin 800 bin TK kefalet senedi imzalamasına emir verdi.