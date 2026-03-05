Türkmenköy-Dörtyol kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk dört kişi yaralandı

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

39 yaşındaki Cemile Benli, yönetimindeki RG 500 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken, Türkmenköy-Dörtyol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı.

Benli'nin kullandığı araç, 20 yaşındaki Erdal Hüseyin Düzova yönetimindeki AA 199 N plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan RG 500 plakalı araç sürücüsü Cemile Benli ile araçta yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki Mehmetemin Benli, 10 yaşındaki Emine Benli ve AA 199 N plakalı araç sürücüsü Erdal Hüseyin Düzova, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.