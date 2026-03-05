Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs için yapılan turizm ile ilgili rezervasyonların iptal edilmeye başlandığını yazdı.

Haberi “Turizm, Savaş Çatışmasının Kurbanı Oldu” başlığıyla veren gazete, otellerin geçtiğimiz pazartesi günü itibarıyla, nisan-mayıs ayları için yapılan rezervasyonlarda toplu iptaller aldığını yazdı.

Savaş operasyonlarının başlamasıyla dile getirilen endişelerin en kötü şekilde teyit edildiğini yazan gazete Güney Kıbrıs’ın sadece çatışma bölgelerine yakın olmadığını, bununla birlikte hedef haline geldiğini belirtti.

Baf Havalimanının, “Andreas Papandreu” Hava Üssüne yakın olması nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü kapatılmasının, tur operatörlerinin, önümüzdeki iki aylık dönem için planlarını değiştirmesine yol açtığını belirten gazete İsrail ve Orta Doğu ülkelerinden yapılan iptallerin ötesinde Birleşik Krallık, Polonya ve Almanya’dan da yapılmaya başlandığını yazdı.

Habere göre Otelciler Birliği durumu değerlendirirken savaşın uzun sürmeyeceği temennisinde bulundu.

Otelciler Birliği ayrıca savaş ortamının, mart ayı sonuna kadar bitmemesi halinde durumun dramatik boyutlar alacağını ve turizm açısından yaz aylarını da etkileyeceği görüşünü dile getirdi.

Gazete Hermes Airports şirketinin açıklamasına dayanarak Baf Havalimanında şimdiye kadar Easyjet, Sundor, Jet2 ve British Airways tarafından 12 uçuşun, diğer şirketler tarafından ise 9 uçuşun iptal edildiğini yazdı.

-Havalimanları normal şekilde çalışıyor

Haravgi gazetesi bir başka haberinde, havalimanlarını yöneten Hermes Airports şirketinin, hava sahasında bir cismin görüldüğüne dair bilgilerin ve açıklamaların yarattığı panik nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Habere göre Hermes Airport yaptığı açıklamada Larnaka ve Baf Havalimanlarının, mevcut tüm uçuşlarda seyahat etmek isteyen yolcu kitlesine hizmet vermesiyle normal şekilde çalıştığını ifade etti.

Hermes Airport açıklamasında ayrıca planlanan uçuş rakamlarına da yer verdi.

Hermes Airport, salı günü Larnaka Havalimanında 65, Baf Havalimanında ise 38 uçuşun gerçekleştirildiğini belirtti.