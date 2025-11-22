Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçlarından tutuklanan Muhammad Zeeshan, Usama Ehtesham Ahmad, Kamber Ozan Arslan, Salman Khan, Muhammad Umaır, Fazali Ala ile Ali Akbar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17 Kasım 2025 tarihinde 16:30 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda yolcu giriş bölümü Muhaceret kabininde, KKTC'ye giriş yapmak istediği bir esnada Pakistan'da sakin Muhammad Zeeshan, Usama Ehtesham Ahmad ,Salman Khan ve Muhammad Umaır’ın görevli muhaceret memurunun kendilerine geliş amaçlarını sorması üzerine tasarruflarında buldurdukları ve adlarına sahtelenerek düzenlenmiş KKTC'ye ait ön izin başvurusu izinlerini göstermek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi.

Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada söz konusu belgelerin Fazali Ala tarafından kendilerine telefon üzerinden gönderdiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, Fazali Ala ve yanında mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ali Akbar’ın Havalimanı'nda tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti. Polis, Fazali Ala ile Ali Akbar’ın Girne’de birlikte kaldıkları evde yapılan aramada sahte ön izinler ve birçok belge bulunduğunu açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu belgeler karşılığında ödenen 100 bin TL parayı aldığı tespit edilen zanlı Arslan’ın da tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde 100 bin TL’yi Faraz Ali’den alıp, meseleyle ilgili adı ve soyadı tespit edilen ve şu anda aranan şahsa verdiğini ancak paranın sahte belgelere karşılık aldığını bilmediğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının ve ele geçirilen sahte ön izinlerin inceleneceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu belirterek, Arslan’ın 3,diğer zanlıların ise 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Arslan’ın 3, diğer zanlıların ise 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.