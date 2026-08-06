Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından, her yaz sezonunda gerçekleştirilen ve tamamı çevreye duyarlı gönüllü çevreci gençlerden oluşan ekiplerce gerçekleştirilen sahil temizlik çalışmalarında ortaya çıkan manzara, insanı utandırıyor.

Beş ayrı bölgede (Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi, Lefke/Gemikonağı ve Tatlısu) beş ekip halinde organize olan gönüllü gençler, hafta içi her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki vardiya halinde sahilleri temizliyor. Buna rağmen plastik şişelerden izmaritlere, evsel atıklardan ambalaj kalıntılarına kadar pırıl pırıl bırakılan kıyılar saatler içinde yeniden çöplüğe dönüştürülüyor.