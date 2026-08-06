Girne-Lefkoşa anayolunda önceki gün seyir halindeki bir sürücünün aracını kontrolden çıkaracak şekilde sağa sola savurarak ilerlemesi, büyük bir faciaya davetiye çıkardı. Olay sırasında yol kenarında bulunan iki yaya, son anda olası bir kazadan şans eseri kurtuldu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre sürücü, trafikte tehlike oluşturacak şekilde zikzaklar çizerek ilerledi. Kontrolsüz araç kullanımı nedeniyle hem diğer sürücüler hem de yayalar büyük panik yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Polis Karakolu ekipleri, araç sürücüsünü kısa sürede tespit etti.

Yapılan işlemler sonucunda sürücüye, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı 14.178,60 TL para cezası ile 25 ceza puanı uygulandı.