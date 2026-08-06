Basın-Sen, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın 23B maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkemeler önünde konuşan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Ayşemden Akın, 23B maddesini “Garabet” olarak nitelendirdi. Akın, düzenlemenin gazetecilere hapis yolunu açabilecek ve otosansüre neden olabilecek nitelikte olduğunu savundu. Akın, hangi görüntünün kullanılabileceği ve hangi haberin kamu yararı taşıdığı konusunda gazetecilerde şimdiden kaygı yarattığını söyledi.

Söz konusu maddenin yasalaşması halinde gazeteciliğin biteceği yönünde daha önce uyarıda bulunduklarını anımsatan Akın, mahkeme muhabirlerinin haberlerinde otosansürün etkilerinin görülmeye başlandığını ileri sürdü.

Akın, düzenlemenin yalnızca basın mensuplarını değil, toplumun haber alma hakkını da hedef aldığını savunarak, “Bu madde, toplumun haber alma hakkına yönelik bir saldırıdır.” dedi.

Hapis cezasının düzenlemeden çıkarıldığı yönündeki açıklamalara da değinen Akın, dört asgari ücret tutarındaki para cezasını ödeyemeyen gazetecilerin yine hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.

Asgari ücretle çalışan bir mahkeme muhabirinin yaptığı haber nedeniyle dört asgari ücret tutarında ceza ödemesinin mümkün olmadığını savunan Akın, hiçbir medya yöneticisinin veya sahibinin de bu cezayı karşılamayacağını söyledi.